SAKHIR – Vola Max Verstappen nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir di Formula 1 e con il crono di 54″064 precede tutti e in particolare un Valtteri Bottas ancora sottotono in vista delle qualifiche in programma alle ore 18. L’olandese della Red Bull dunque potrebbe finalmente conquistare la pole position che in questa stagione è andata soltanto a motorizzati Mercedes. George Russell, che

sostituisce Hamilton, è soltanto settimo dopo aver dominato le prime due sessioni del venerdì. Ancora in grossa difficoltà la Ferrari: tredicesimo tempo per Charles Leclerc col rischio di finire contro le barriere a pochi secondi dal termine, Sebastian Vettel non fa meglio del quindicesimo crono e dovrà peraltro sostituire la power unit nelle due ore a disposizione prima del Q1.