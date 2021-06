Nemmeno il tempo di archiviare il GP di Francia vinto da Max Verstappen, che la F1 si sposta immediatamente in Austria dove domenica va in scena il primo dei due appuntamenti sulla pista di Zeltweg. Si corre infatti domenica il GP di Stiria, denominazione scelta per diversificare il doppio GP, che tra due settimane avrà la denominazione di GP d’Austria.