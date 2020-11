ISTANBUL – Lewis Hamilton non ha certo brillato nel corso delle qualifiche su condizioni estreme del Gran Premio di Turchia di Formula 1, chiuse dal britannico della Mercedes con un sesto posto che ha stupito un po’ tutti. Ma non lui, che minimizza: “Sorpresa? Forse non avete seguito il weekend, nelle FP2 ero ventesimo (in realtà era quarto, ventesimo nelle FP3, ndr). Questo sesto posto è Advertisements

Il commento del pilota della Mercedes

Hamilton dunque considera come regolare quanto accaduto nelle peggiori qualifiche per il britannico in questa stagione e non ritiene di aver commesso degli errori: “Non so che dire, è stato orribile perchè non avevamo nessun grip. Evidentemente altri hanno fatto entrare le gomme in temperatura molto meglio di noi, da parte mia penso di non aver commesso errori.”

