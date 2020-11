ISTANBUL – Gara pazza a Istanbul ma solito esito. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Turchia e si laurea matematicamente campione del mondo di Formula 1 per la settima volta in carriera, anche in virtù della pessima gara di Bottas che si giocava le ultime chance di riaprire tutto. Il britannico della Mercedes, protagonista di una grande rimonta (scattava dalla sesta casella) raggiunge Michael Schumacher in vetta

Advertisements

alla speciale classifica dei titoli piloti vinti e a legare questa gara alla Ferrari è l’ottima prestazione della scuderia di Maranello, che riscatta il sabato disastroso e sale sul podio con Sebastian Vettel (otto posizioni conquistate al via), che dimostra di avere tanto feeling con questa pista. A completare la domenica da urlo del Cavallino c’è il quarto posto di uno sfortunato Charles Leclerc, che poteva chiudere in seconda piazza ma con un lungo all’ultimo giro è ai piedi del podio. Secondo posto e podio da urlo per Sergio Perez, ma quanti errori al muretto della Racing Point, visto che Lance Stroll, scattato in pole, scivola via nel finale senza capire nemmeno perché. Delusione anche per Max Verstappen, che commette due gravi errori e rovina la sua gara che poteva fruttargli probabilmente la vittoria con una gestione diversa.

IN AGGIORNAMENTO

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram