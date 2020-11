ISTANBUL – A sette minuti dal termine delle qualifiche del Gran Premio di Turchia di Formula 1 arrivano le bandiere rosse e dunque la sospensione per via della tempesta di pioggia che si è abbattuta sul circuito di Istanbul. La direzione di gara ha scelto di non mettere a rischio l’incolumità dei piloti e di aspettare che la perturbazione passi per poi riprendere: nel momento della

La griglia provvisoria

sospensione Leclerc primo degli esclusi e Verstappen quindicesimo e sul filo per sette millesimi.

Qualora incredibilmente non si riuscissero a disputare mai le qualifiche, in pole position scatterebbe Esteban Ocon, in testa al momento della sospensione con Bottas al suo fianco in prima fila e in seconda Stroll e il leader del Mondiale Lewis Hamilton.

