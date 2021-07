Robert Kubica tornerà dentro l’Alfa Romeo F1 nel weekend di Budapest, dove domenica 1 agosto è in programma il GP Ungheria . Il polacco prenderà parte alle FP1 sulla C41 di Kimi Raikkonen. Sensazione e momento particolare per Kubica, perché proprio all’Hungaroring nel 2017 rientrò su una monoposto di Formula 1 dopo lo stop per l’incidente in rally del 2011.

kubica come a casa

Per il pilota polacco — che girerà per la terza sessione stagionale dopo le Libere in Spagna e Austria — il GP Ungheria è quello che più si può definire “di casa” visto che a Budapest sono sempre numerosi i tifosi che arrivano dalla vicina Polonia. “Sempre speciale guidare una F1”, ha sottolineato Kubica, “specialmente in questo circuito che è il più vicino a casa mia. Ma durante le Libere il mio obiettivo è lavorare per migliorare la macchina, perché i margini di miglioramento sono sempre ristretti e il lavoro in pista diventa cruciale”.