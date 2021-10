Mercedes subito scatenata nella prima sessione di prove libere del GP degli Usa di F1. Ad Austin Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno segnato i due migliori tempi in 1’34”874 e 1’34”919, nove decimi meglio della Red Bull di Max Verstappen, terzo in 1’35”806. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Poi c’è l’AlphaTauri di Pierre Gasly e quindi la seconda Red Bull di Sergio Perez. Ottavo Lando Norris con la McLaren, poi le due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

La sessione è iniziata subito con l’Alpine di Fernando Alonso in panne, con liquido percolante dal fondo. Lo spagnolo ha parcheggiato ed è tornato a piedi ai box, riuscendo a riprendere la pista nel finale. Tanti i tempi cancellati in curva 19, coi piloti alla ricerca del limite nei vari punti di corda. Da segnalare testacoda senza conseguenze per Leclerc e Mazepin. Alle 22 la seconda sessione.

Motori: penalità Bottas, Vettel e Russell

—

Tra le notizie di giornata quelle relative a penalità in arrivo per piloti che hanno il motore Mercedes. Valtteri Bottas cambierà la sesta unità endotermica e dunque subirà una penalizzazione di 5 posti in griglia di partenza. Cambio di motore più ampio per Sebastian Vettel su Aston Martin, che finirà in fondo allo schieramento per il cambio di unità endotermica, turbo e MGU-H. E come lui anche George Russell: l’inglese della Williams monterà la quarta power unit (unità endotermica, MGU-H e turbo), dunque sabato finirà in fondo allo schieramento dopo le qualifiche.