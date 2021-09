“Le prossime tre gare di qualificazione ai Mondiali 2022 sono importantissime, quindi piedi per terra, si lavora, e si cerca di centrare nel miglior modo possibile quell’obiettivo sapendo che nel 2017 eravamo al 17° posto del ranking mondiale, oggi siamo al 5° posto – prosegue, in conferenza stampa a Firenze, Gravina -. Da nuova realtà del panorama del calcio mondiale dobbiamo essere responsabili, coscienti delle nostre forze ma sempre senza disperdere quell’umiltà che ha contraddistinto il nostro cammino”.

Tornando sulla vittoria all’Europeo, Gravina ha confessato: “Ho due fotogrammi che mi porto dietro. L’errore di Jorginho perché mi ero illuso che avrebbe fatto gol e quindi in quel momento mi sentivo già campione d’Europa, e dunque la delusione, ma poi anche la gioia della parata decisiva di Donnarumma. Qualche secondo per mettere insieme un momento di depressione ad un momento di esaltazione, vi garantisco che è un qualcosa di straordinario”.

FIRENZE AZZURRA

—

Sul rapporto tra la Nazonale e il capoluogo toscano, Gravina ha detto che “Firenze è città azzurra. Grazie a questo colore abbiamo avuto la possibilità di riscoprire il senso di appartenenza del Paese che era in difficoltà. Qui non posso parlare che di Rinascimento. Qui c’è poi il Centro tecnico di Coverciano su cui vogliamo investire, vogliamo che diventi sempre più un centro di eccellenza: abbiamo delle splendide idee, le stiamo trasformando in progetti e abbiamo voglia di restituire al calcio italiano la dignità che merita. Siamo orgogliosi di poter trasferire il museo della Nazionale all’interno dello stadio Franchi. Credo che questo darà la possibilità di poter condividere la storia della squadra, della città, entrare nel circuito dei musei, della cultura di Firenze. Il calcio è cultura, siamo convinti che questo sarà un altro piccolo tassello che unirà il mondo del calcio a questa città azzurra”. Per ribadire il legame in questione, “giovedì sera cinquecento medici ed infermieri dei reparti Covid delle strutture di Firenze saranno ospitati allo stadio ‘Franchi'”.