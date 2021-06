Rinviato “per le restrizioni di viaggio” legate al Covid il test di Romain Grosjean con la Mercedes F1. Lo ha annunciato il team campione del mondo, che aveva promesso al pilota francese una sessione dopo il terribile incidente in Formula 1 a fine 2020 in Bahrain, in cui aveva rischiato la vita. Il test era previsto inizialmente per il 29 giugno.

L’idea di Wolff

—

Grosjean ha corso in F1 nel 2009 e poi tra il 2012 e il 2020 con Renault, Lotus e Haas. Ha lasciato con due gare di anticipo la serie per via dell’incidente in Bahrain, in cui è uscito quasi illeso ma con ustioni alle mani. Dopo l’incidente, il team principal del team Mercedes Toto Wolff gli aveva promesso questo test privato, per “assicurarsi che i suoi ultimi ricordi (in F1) fossero al volante di una vettura campione del mondo”.