Fredy Guarin è finito nei guai. Il 34enne ex Inter, oggi in forza al Millonarios, è stato fermato fuori dall’abitazione dai genitori dopo una rissa con il padre, come fa sapere la polizia di Medellin. Gli attimi di forte tensione sono stati immortalati in un video diventato subito virale in rete, nel quale si vede chiaramente il calciatore, ricoperto di sangue sulla mano destra, sulla parte bassa della schiena e su tutta la gamba destra, opporsi agli agenti con veemenza prima di subire il fermo. Un agente sarebbe rimasto ferito per cercare calmare gli animi.

