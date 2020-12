La corsa al Golden Boy di Erling Haaland è un po’ come fosse iniziata nel 2018. Mentre in quel dicembre Matthijs De Ligt, all’epoca difensore dell’Ajax, veniva incoronato miglior Under 21 d’Europa da Tuttosport, nella rubrica “A caccia di talenti” del nostro giornale si iniziava a parlare di un giovane attaccante norvegese. «Nel Molde c’è un 2000 con potenzialità da top club, da prendere subito. Si chiama Erling Haaland, è Advertisements . Cominciava così la relazione tecnica di Andrea Ervigi, all’epoca uno degli osservatori protagonisti nell’appuntamento settimanale che Tuttosport dedica ogni venerdì allo scouting, pubblicata il 28 dicembre 2018. Ervigi, grande esperto di calcio internazionale, era rimasto folgorato da Haaland seguendo l’Under 17 della Norvegia e in seguito l’Europeo Under 19 in Finlandia, «torneo nel quale Erling esplose mettendo a segno 10 gol e un assist». Una grandissima intuizione quella dell’osservatore di Venezia, che non a caso in estate è stato ingaggiato dalla Figc.