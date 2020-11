TORINO – Erling Haaland continua a far gol e a collezionare numeri da fenomeno, il norvegese è già a quota quattordici centri in quattordici gare giocate tra campionato, coppe e nazionale. Un ruolino di marcia straordinario che ha ovviamente attirato ancor di più le attenzioni dei grandi club europei. Haaland è stato accostato anche alla Juventus che, però, ha preso Morata ed è difficile pensare che possa avvicinarsi anche al classe 2000 del Borussia Dortmund. La società tedesca ha dalla sua una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, prezzo anche basso per il valore del giocatore

Advertisements

“Haaland andrà al Liverpool”

che piace soprattutto in Premier League. E proprio in Inghilterra potrebbe continuare la carriera di Haaland, almeno a sentire l’opinione del direttore sportivo del Salisburgo, club che un anno fa ha ceduto il giocatore al Borussia Dortmund.

Secondo Christoph Freund, infatti, sarà Liverpool la nuova casa di Erling. Durante la trasmissione “Sky90”, il dirigente della società austriaca, concordando con Lothar Matthäus, che indicava Anfield come destinazione futura di Haaland, Freund ha detto: “Concordo, Erling andrà a Liverpool“. Klopp cerca un centravanti che possa far sacalare Firmino nel ruolo di trequartista e possa garantire un numero di gol maggiore e non è un mistero che Haaland sia uno degli obiettivi dei Reds. Sarà davvero Liverpool, però, la prossima squadra dell’attaccante?

Advertisements

Haaland-Juve, ecco la verità

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram