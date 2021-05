Intervistato durante la trasmissione Chiringuito Tv , l’esterno nerazzurro Achraf Hakimi ha parlato dello scudetto appena conquistato con l’Inter e del suo passato al Real Madrid: “Oggi (ieri, ndr ) avevamo il giorno libero, siamo rimasti con le famiglie. Ho guardato Sassuolo-Atalanta, si tratta di un titolo molto importante per me. La mia stagione? Direi che è stata molto positiva, è stato il primo campionato giocato in Italia”.

Spunta una prelazione

Sul Real: “Ha avuto l’occasione di riportarmi a Madrid a suo tempo. La gente ha detto che non volevo giocarmi il posto, ma questo non è vero. Madrid era casa mia: mi sarebbe piaciuto tornare, ma hanno deciso diversamente. Certo che mi sarei giocato il posto, mi sentivo all’altezza. Se la colpa è di Zidane? Non lo so, c’era anche la pandemia e non so cosa sia successo. So che comunque hanno una prelazione su di me”.