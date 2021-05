L’inglese rilancia la sfida contro l’olandese della Red Bull: “Non sono sorpreso dalle mie 2 vittorie, nell’arco dei weekend facciamo bene. Max ha una macchina da titolo, ma lo scontro diretto mi piace, ricordate contro la Ferrari?”

“Max Verstappen è incredibilmente veloce e affamato di vittorie e titoli. Ma lottare contro un team è lo scenario che preferisco, vi ricordate contro la Ferrari?”. I pantaloni in mimetica militare di Lewis Hamilton sono un ulteriore avviso al grande rivale olandese della Red Bull, contro il quale sta dando vita a un appassionante duello in questo inizio di stagione. Ma al momento il bilancio dice due vittorie per Lewis, una per Max. E dire che i test avevano segnalato una Red Bull più in palla. Advertisements

Nessuna sorpresa — Dunque Lewis è rimasto sorpreso dall’essere riuscito a vincere due gare su tre? “Sinceramente no – ha detto oggi in conferenza stampa a Montmeló, dove ha un record di 5 vittorie, di cui 4 nelle ultime 4 edizioni – conosco i ragazzi del team e la qualità del lavoro di cui sono capaci. Ai test si è visto il divario con la Red Bull. Ma nella gestione di un intero weekend siamo in grado di fare un lavoro migliore, quindi è importante continuare così a testa bassa. Abbiamo un bel pacchetto, con dei punti da migliorare, io personalmente sono molto soddisfatto delle mie prestazioni. Ovviamente bisogna sempre alzare l’asticella, ci sono sempre difficoltà, bisogna fare meno errori possibile, ma per ora sono grato del lavoro fatto, ci rende più forti imparare dalle esperienze”.

Corpo a corpo — Anche perché il duello con Max si annuncia duro: “Quest’anno è molto ravvicinata – ha detto Hamilton – Max è davvero competitivo, ha una macchina da titolo, senza alcun dubbio, e anche un team vincente alle spalle che sa fare il suo lavoro, come noi del resto. Penso che l’esperienza aiuterà il nostro approccio ai weekend, anche quelli in cui ci saranno delle difficoltà”.

Il fattore esperienza — “Vorrei pensare che l’esperienza nelle lotte per il titolo potrebbe aiutarmi contro Max – continua Hamilton – ma in definitiva c’è da fare il proprio lavoro, non fare errori e contare sull’affidabilità. E pure i giri veloci in gara potrebbero essere un fattore. Però io corro da tanto, vi ricordate quando ho lottato contro la Ferrari, è il mio scenario preferito quando si lotta contro un altro team. Max ha più esperienza di prima, è incredibilmente affamato di gare e titoli, ma la partita è aperta e sarà emozionante. Bello vedere tornare anche altri team essere veloci come McLaren e Ferrari”.

I motoristi passati alla Red Bull — L’altra notizia di giornata è quella relativa ai cinque tecnici della Mercedes che sono andati a rinforzare la nuova struttura creata dalla Red Bull, che vuole farsi il motore in casa dal 2025. Hamilton è preoccupato? “Fortunatamente il mio lavoro non richiede che io mi occupi di questi aspetti – ha detto l’iridato – è interessante da vedersi all’esterno, ma io mi occupo di andare veloce in pista. Preoccupazioni? C’è Toto (Wolff; ndr) che gestisce al meglio queste cose. Non mi sorprende che gli altri team cerchino il personale Mercedes, fin qui abbiamo fatto un grande lavoro e se qualcuno decide di provare altro non possiamo che augurargli il meglio. Però penso che noi siamo un team molto forte e grande, tutto non dipende da un solo individuo o da 5, siamo un grande gruppo che rimane solido e concentrato a vincere campionati”.

6 maggio – 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram