Vittoria numero 99 per Lewis Hamilton, che corona il weekend del GP di casa con un trionfo che riapre il campionato, fino ad oggi saldamente nelle mani di Max Verstappen. “È stato travolgente – ha dichiarato il campione inglese, osannato dai 140 mila tifosi di Silverstone – è stata una gara durissima con un lavoro di squadra eccezionale, non sarebbe stato possibile senza il team”. Lewis parla, poi, dell’incidente con Verstappen: “Sapevo di dover essere aggressivo con Max per superarlo, ma sono sicuro di avergli lasciato lo spazio”. Infine, un commento sul pubblico: “Il pubblico migliore del mondo”.