Parlano i protagonisti della qualifica per la Qualifica sprint di sabato. Lewis: “Il pubblico mi dà energia”. Verstappen: “Siamo vicini alla Mercedes”. Il ferrarista: “Mi piace arrivare poco preparati alla corsa”

È un piccolo grande riscatto questo miglior tempo nella qualifica di Silverstone per Lewis Hamilton. Dopo i successi di Max Verstappen nelle ultime gare, l’inglese voleva dare un colpo d’ala per la Mercedes, interrompere la striscia del rivale. Quella di oggi non è ancora una pole, però, per le regole di questo format sperimentale, la pole vera sarà assegnata domani nella Qualifica sprint di 17 giri che Hamilton comincerà davanti a tutti. Ma il boato del pubblico inglese presente oggi non aveva niente da invidiare a quelli dei giorni dominanti. Lewis e le Frecce Nere sanno di avere una buona macchina e un grande sostegno anche sabato e domenica.

Parla Hamilton — Hamilton lo ha confermato: “Mi mancava tutta questa gente – ha detto -sono grato al pubblico, incredibile l’energia che trasmettono. Speravo che team e tifosi mi avrebbero spinto, è merito loro. Ho fatto un lavoro per migliorare la macchina anche stamattina al simulatore perché avevo la mattinata libera, non abbiamo lasciato nulla di intentato, perché dovevo restare seduto invece di provare a migliorare? Quando ho tagliato il traguardo avevo il cuore in gola. Davvero senza questa gente non sarei riuscito a fare questo tempo. Speciale questa qualifica, farla in casa è bellissimo. Aspettiamo perché sabato e domenica dobbiamo andare forte, ho bisogno del pubblico. Il lavoro di squadra realizza i sogni”.

Parla Verstappen — Max Verstappen per ora deve accontentarsi, ma è in posizione di graffiare alle spalle del rivale inglese: “Deluso? Dobbiamo guardare noi stessi – ha detto l’olandese della Red Bull – la macchina è molto buona ma nel finale avevo sottosterzo e non potevo attaccare bene le curve. Non è questione di assetto, non so. Ma siamo vicini alla Mercedes. La Qualifica sprint race? Sensazione bizzarra, spingi in qualifica ma non significa nulla per la gara vera, vedremo, nella gara sprint posso andare forte”.

Parla Bottas — Valtteri Bottas partirà terzo nella Qualifica sprint: “Ottimo risultato fare miglior la qualifica come team, adesso vedremo la Qualifica sprint. Sono uscito per primo e quindi non ho sfruttato le scie ma va bene, possiamo lottare nella gara di qualifica. Ho aiutato Lewis? Sì, ho giocato di squadra e penso sia normale”.

Parla Leclerc — Il migliore dei ferraristi è stato Charles Leclerc, quarto, il quale non si è detto dispiaciuto per ora di questo format: “Mi piace avere poca preparazione, meno tempo per guardare i dati e dover essere subito pronti. Ho apprezzato questo nuovo approccio. Adesso occhi sulla gara e speriamo di far bene”.

Parla Sainz — Carlos Sainz scatterà nono e sperava in qualcosa di più: “In Q2 siamo stati molto veloci, sembrava che stesse andando bene. Poi non so per quale motivo in Q3 siamo stati più lenti. Il tempo della Q2 sarebbe stato sufficiente per arrivare tra i primi 5 o 6. Dobbiamo analizzare cosa è accaduto lì e poi spingere per la Qualifica sprint”.

