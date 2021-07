Secondo nel Mondiale Formula 1 e secondo al traguardo nel Gran Premio della Stiria: Lewis Hamilton non si trovava in una situazione del genere da diversi anni. E il Gran Premio dell’Austria (si corre domenica 4 luglio, qui gli orari tv ), salvo imprevisti, sembra non poter cambiare le carte in gioco, con un Max Verstappen determinato a portare di nuovo la sua Red Bull sul gradino più alto del podio, forte di un ottimo passo gara e di quei due o tre decimi sul giro secco che gli permettono di avere sempre strada libera in gara. Le uniche differenze con il primo weekend in territorio austriaco riguardano le gomme, con Pirelli che porta le configurazioni C3, C4 e C5, con quest’ultima che corrisponde alla vecchia hypersoft.

Hamilton: “colmare il gap”

—

Così Lewis Hamilton in conferenza stampa: “Stiamo lavorando sulla macchina per essere competitivi sia a breve che a lungo termine, l’approccio al weekend è positivo come sempre, siamo concentrati per fare un buon lavoro. Tutti i tecnici stanno lavorando e al tempo stesso capendo maggiormente la monoposto. La Red Bull è stata impressionante nelle ultime quattro gare, mentre per noi Monaco e Baku sono stati due GP disastrosi. Speriamo di riuscire a colmare il gap, siamo qui per questo. Dobbiamo essere più veloci nel passo gara per stare con Max. Ma non dobbiamo avere una visione negativa delle cose, in Mercedes abbiamo i migliori ingegneri possibili e stiamo tutti lavorando nella stessa direzione per ottenere il massimo. Non sarà una gara semplice, ma arriviamo più preparati e con più informazioni”.