Ne ha vinte 100 in Formula 1 ma la gara che Lewis Hamilton ricorda con più piacere è quella di GP2, il 27 agosto di 15 anni fa, quando era ancora una promessa. Proprio qui, sui saliscendi della pista di Istanbul, senza dubbio la migliore uscita dalla matita di Herman Tilke: settimo alla partenza, finì quasi subito in testa coda. Un contrattempo per lui, una benedizione per gli spettatori perché l’inglese si produsse in una rimonta alla Jim Clark che gli permise di scalare il secondo gradino del podio. E a fine stagione arrivò il titolo.