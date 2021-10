Le “chiamate” del pilota al muretto Red Bull nei pit stop di Austin hanno costretto Mercedes a mosse poi rivelatesi perdenti. E la gestione delle gomme di Max ha deciso il GP

Giulio Caronia

Dopo sgarbi e insulti con annesso dito medio durante le FP2 del GP Usa di F1, in molti si aspettavano la resa dei conti tra Lewis Hamilton e Max Verstappen al via della corsa di Austin. Un vero e proprio contatto non c’è stato, ma questo non significa che i due principali pretendenti al trono 2021 non ci abbiano regalato uno show degno dell’atmosfera elettrizzante che si respirava in un Circuit of the Americas dalle oltre 400.000 presenze nel weekend. E se il corpo a corpo si è concretizzato solo in curva 1 grazie all’ottima partenza di Lewis, in grado di prendere l’interno e sorprendere il rivale, i restanti 56 giri della gara texana sono stati un turbinio di emozioni legate alle due tattiche differenti adottate dagli ingegneri al muretto. Una vera e propria partita a scacchi che alla fine ha visto trionfare l’asso olandese, in grado di imporsi grazie alle eccezionali – e forse in parte sorprendenti, almeno stando ai pronostici della vigilia – prestazioni della sua Red Bull, ma anche per via di una gestione del mezzo da campione navigato.

primo pit, capolavoro verstappen — Proprio nella prima parte di gara, disputata con le Pirelli medie già usate nella Q2 del giorno prima, Max aveva chiaramente qualcosa in più rispetto all’avversario di casa Mercedes. Perso il comando in curva 1, l’olandese ha iniziato a tallonare Hamilton da vicino, leggendone le difficoltà nell’affrontare il giro senza sbavature. La grande velocità del campione inglese sul rettilineo gli ha però impedito, nonostante l’uso dell’ala mobile che avrebbe dovuto agevolare il sorpasso, di affondare un attacco. Così, per provare a riprendersi la leadership, gli uomini Red Bull hanno dovuto rischiare sul piano strategico. Come? Anticipando, e non di poco, il primo pit-stop. Pur sapendo che, nonostante la gara fosse chiaramente su due soste, sarebbe stato difficile arrivare fino in fondo con gomme ancora in buone condizioni, visto il gran caldo che ne accentuava l’usura.

mercedes e la trappola tattica — Verstappen è richiamato ai box al termine del decimo giro, nettamente in anticipo sui pronostici Pirelli, che ipotizzavano una finestra ideale di pit-stop tra il dodicesimo e il ventesimo passaggio. Alla mossa Red Bull, la Mercedes si trova a un bivio: fermare Hamilton nella tornata successiva per sfidare l’olandese sulla stessa strategia e con l’obiettivo di mantenere il comando della gara – difficile, visti i tempi velocissimi di Max nei primi due settori, nonostante la lotta con la McLaren di Ricciardo – oppure andare lunghi per impostare una gara d’attacco con gomme fresche sul finale? Probabilmente è proprio a causa delle prestazioni degli avversari, più competitivi nella prima parte, che il muretto di Lewis sceglierà la seconda opzione: accettata l’idea di aver sacrificato momentaneamente il comando (e la possibilità di guidare in “aria pulita”) il sette volte iridato confida via radio di ricevere ancora un buon feedback dalle gomme. E si prepara a ritardare quanto più possibile il primo pit-stop. Come in ogni partita a scacchi che si rispetti, sarà però il sapiente utilizzo dei pedoni a risultare determinante…

il sacrificio prezioso di perez — Le cose, per Mercedes, avrebbero potuto andare diversamente, se solo Lewis non fosse stato costretto ad anticipare la sosta per coprirsi dal possibile sorpasso di Sergio Perez, l’altro pilota Red Bull, il “pedone” di questa intrigante partita a scacchi. Una situazione che lo stesso Verstappen, con una lucidità disarmante sfrecciando a 300 all’ora per i saliscendi di Austin, aveva letto alla perfezione: “Dobbiamo usare Checo (il soprannome di Perez, ndr) per forzare Hamilton a non andare troppo lungo”. Ed è proprio al termine di quel giro che il messicano torna ai box e si sacrifica per la causa, rientrando in pista con un nuovo treno di gomme medie, certo non le più indicate per arrivare fino alla fine, ma di sicuro le migliori per segnare alcuni giri veloci e attaccare la posizione del rivale inglese. Che, a quel punto, è praticamente costretto a fermarsi, solo tre tornate dopo la sosta di Verstappen: se la Mercedes avesse insistito con la tattica iniziale, Lewis si sarebbe ritrovato terzo, alle spalle di un Perez che, con gomme più morbide delle sue, avrebbe alzato le barricate pur di proteggere il compagno di squadra.

mercedes vola con le hard — Tornato in pista in seconda posizione, di poco davanti a Perez, a Hamilton non resta altro che spingere a tutta per colmare i circa sei secondi di gap dal rivale. Al contrario che con le gomme più morbide, con le Pirelli “bianche”, la Mercedes sembra persino più performante della Red Bull e l’inglese riesce in pochi giri a rifarsi sotto. Anche in questo caso, ovviamente, Verstappen viene richiamato prima del previsto, per evitare l’eventuale undercut (il cambio gomme anticipato) dell’avversario: è il giro 29 e Max dovrà dunque gestire un nuovo treno di gomme dure per quasi metà gara (27 passaggi). In assenza di Perez, che intanto ha accumulato un bel ritardo non riuscendo a tenere il ritmo con le medie, stavolta Hamilton può davvero ritardare la sosta, che arriva addirittura al giro 37, ben otto tornate dopo Max. Il sette volte iridato esce dai box con 8”4 di gap, ma è una furia e la rimonta è inesorabile, a riprova — come successo sovente nel Mondiale F1 2021 — che le Mercedes con le hard rendono meglio di ogni altra monoposto.

verstappen maestro di gestione — Il finale di gara, sembra una copia, a parti invertite – in effetti anche le strategie sono similari – del GP Bahrain che ha aperto la stagione lo scorso marzo. A essere differente è però l’epilogo: a Sakhir, l’inseguitore (Verstappen) era riuscito a sorpassare il fuggitivo (Hamilton) pur dovendo restituire la posizione per ordine dei giudici di gara; a Austin, Lewis arriverà fino a 8 decimi da Max ma mai nei settori di pista dove era consentito l’uso del Drs, chiudendo a 1”3 dal vincitore. Determinante per il risultato finale, che incorona l’olandese su una pista considerata feudo Mercedes, non soltanto l’ottimo bilanciamento di una Red Bull che complessivamente si è fatta preferire alla macchina rivale. Sarà infatti proprio la maturità di Verstappen, in grado di guidare da vero campione navigato, a risultare decisiva per respingere gli ultimi assalti di Hamilton, con l’olandese bravissimo nel gestire le gomme dopo la seconda sosta in modo da portarle ancora relativamente fresche negli ultimi cinque giri. È in quella fase che Max ha aumentato il ritmo rendendo più difficile la rimonta dell’avversario e il fatto che proprio nel giro conclusivo (con l’aiuto del Drs fornito dalla Haas del doppiato Schumacher) abbia segnato il record assoluto nel primo settore è un’ulteriore prova dei meriti del leader del Mondiale.

25 ottobre 2021 (modifica il 25 ottobre 2021 | 15:05) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it