La F1 2021 arriva in Usa e Lewis Hamilton si sente parecchio a casa. Il sette volte campione del mondo della Mercedes è molto affezionato all’America, dove passa molto del suo tempo libero, e dove ha confessato di volerne passare anche di più, se possibile, quando chiuderà la carriera. Ha parlato quasi più di surf che di sfida Mondiale con Max Verstappen. Ma la sua conferenza stampa prima di Austin è iniziata in ritardo per un piccolo imprevisto: “Scusate — ha sottolineato Hamilton arrivando davanti ai microfoni — non trovavo più le chiavi della camera e… non potevo uscire!”, ha sorriso il britannico.

i love america — “Ho sempre bei ricordi in America”, ha esordito Hamilton che ha vinto 6 GP Usa (2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017), “e sono contento di rivedere i tifosi qui. Questo è un Paese enorme e fantastico, io credo che il fatto di avere dal prossimo anno anche un GP a Miami sia un bene, e anzi due gare in America sono poche per me, sarebbe un bene farne una terza, come sento dire. La mia città preferita? Beh, New York è la mia città preferita in Usa, ma adoro anche Los Angeles perché lì si fa del surf magnifico e quando avrò smesso di correre vorrei passarci tanto tempo per andare sulla tavola. Qui hanno un senso particolare per lo sport, sono stato a vedere gare Nascar e a Milwaukee per la Nba, è bello vedere come vivono lo sport i tifosi e anche la F1 ha sempre maggior interesse”. Ma al di là di un terzo possibile GP in America, il posto dove Lewis Hamilton vorrebbe andare con la F1 è “il Sudafrica, lì vorrei proprio fare un GP”.

la sfida per il mondiale f1 — Poi la conferenza per Hamilton si fa più “seria”, parlando del Mondiale punto a punto con Max Verstappen: “Sì, mancano sei gare ed è una sfida su sei appuntamenti, quindi ogni piazzamento sarà fondamentale. Non so come andremo, difficile dire dove saremo più veloci, secondo me è bene pensare una gara alla volta. I miei rapporti con Max? Siamo avversari, non sono peggiorati rispetto al passato, se è questo che intendiamo”.

hamilton e la sua amica speciale — La chiusura del pilota Mercedes è dedicata ad Angela Cullen, perché a precisa domanda Hamilton ha speso parole di grande elogio — non è la prima volta — per la sua assistente/consulente/fisioterapista: “Abbiamo un rapporto davvero molto stretto, sono fortunato ad averla vicino nelle gare, perché è un grande aiuto. Avevo altri fisioterapisti in passato ma con lei è una cosa diversa, che va oltre il lavoro del fisioterapista. In questi anni l’intesa tra noi è cresciuta, è migliorato l’affiatamento e il nostro modo di affrontare i weekend. Nelle gare passiamo molte ore insieme, lei viene a prendermi verso le dieci del mattino e restiamo vicini fino alle sei o sette di sera, quindi è chiaro che l’intesa è stata sempre più stretta in questi anni. Abbiamo gli stessi obiettivi da raggiungere”.

