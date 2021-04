Ajax

—

Nel primo tempo il Crotone sembra l’Ajax di Cruijff. Passaggi precisi, movimento continuo, a tratti frenetico, interscambi di ruoli, sovrapposizioni frequenti. E il Parma ci capisce poco o nulla, anche perché non possiede la qualità fondamentale per affrontare certe situazioni, e cioè l’umiltà. Gioca con supponenza, la squadra di D’Aversa, senza alzare mai il pressing, senza rincorrere gli avversari, e difatti dopo 14 minuti va sotto: azione da calcio d’angolo, Magallan salta in mezzo all’area, i difensori emiliani sembrano pronti per il presepe anche se non è stagione, e il pallone finisce in rete. Busi, che di mestiere fa il terzino destro, non solo perde il duello aereo, ma nemmeno tenta di arginare il nemico: un atteggiamento che più molle non si può. Dopo l’uscita di Man per infortunio muscolare e l’ingresso di Gervinho, il Parma prova a scuotersi. Ma il pareggio arriva da un’azione casuale, sembra quasi tutto finito quando Cornelius scodella in mezzo e Hernani svetta di testa superando uno svagato Djidji. È il 29’, potrebbe essere l’inizio della rimonta. Potrebbe… Invece è il Crotone a impossessarsi della partita e a gestire la manovra. Al 42’ Ounas brucia in velocità Bani, crossa e Simy, tutto solo, appoggia in rete. Dierckx, dove sei? E al 46’ sempre Ounas decide di fare tutto da solo, avanza fino al limite dell’area e piazza un chirurgico sinistro sul quale Colombi non riesce a opporsi.