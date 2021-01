ABU DHABI – L’Abu Dhabi HSBC ha un nuovo vincitore: Tyrrell Hatton. Negli Emirati Arabi, il golfista inglese festeggia la quarta in un evento delle Rolex Series eguagiando il primato di Jon Rahm e portando a casa un assegno di 1.097.005,52 euro. Trionfo show per il britannico che con un totale di 270 (-18) colpi, ha dominato la scena. Ai margini della vittoria, Hatton ha esternato tutta la sua Advertisements Rory McIlroy che dopo quattro secondi posti ottiene anche il quarto terzo posto nella rassegna che diventa un vero e proprio tabù. Niente da fare pure per Tommy Fleetwood che si classifica solo 7° (278, -10). Nino Bertasio, unico azzurro ad aver superato il taglio, ha chiuso al 35° (284, -4) posto. Hatton ha calato il poker di trionfi nelle Rolex Series agganciando così lo spagnolo Jon Rahm, l’unico a riuscirci prima di lui. Il 29enne di High Wycombe vola al comando della Race to Dubai e conquista punti fondamentali anche nella corsa alla qualificazione, sponda Europa, alla Ryder Cup 2021 del Wisconsin. Hatton succede a Lee Westwood e potrebbe guadagnare la Top 5 (era 9/o alla vigilia) del ranking mondiale.

