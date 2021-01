Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi ripartono da Phil Neville. L’Inter Miami, la squadra di MLS di cui David Beckham è proprietario, ha annunciato di aver ingaggiato l’ex terzino dello United come capo allenatore in vista della stagione 2021 al posto dell’esonerato Diego Alonso. “Sono incredibilmente felice per questa opportunità di allenare l’Inter Miami“, ha detto Phil Neville che precedentemente aveva rassegnato le dimissioni da ct della

nazionale inglese femminile dove era al timone dal 2018. Alla guida delle ‘Leonesse’ sarà invece nominato un tecnico ad interim, in attesa dell’arrivo dell’olandese Sarina Wiegman dopo le Olimpiadi di Tokyo, ha detto la FA. Neville ha portato le giocatrici inglesi alle semifinali dei Mondiali 2019. Wiegman era arrivata in finale con l’Olanda.