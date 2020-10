ROMA – Lo Houston Open registra ancora l’assenza di Tiger Woods. Il golfista americano ha deciso di saltare nuovamente il torneo del PGA Tour, in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre, come suo solito. La decisione, infatti, non sorprende nessuno perché storicamnte il 44enne ha sempre evitato l’appuntamento che precede quello di Augusta, ovvero il Masters Toruneament. La superstar del golf mondiale, reduce da un 72° posto allo ZoZo Championship, farà come sempre ha fatto: preparerà il Masters lontano dai riflettori, per inseguire la sesta “Green Jacket” – simbolo del torneo – in carriera e per eguagliare il Advertisements

Fonte tuttosport.com

