HOUSTON – Grandi sorprese nello Houston Open, torneo che precede i Masters di Augusta in programma dal 12 al 15 novembre. Nel primo evento riaperto al pubblico negli Usa, circa 2000 spettatori, il golfista Sam Burns guida la classifica. Sul green di Memorial Park, Francesco Molinari e Dustin Johnson hanno messo a segno una grande rimonta risalendo rispettivamente 15 e 49 posizioni. L’azzurro, 29° dopo il primo round,

è stato in grado di rientrare in gara grazie a un parziale di 68 (-2) caratterizzato da tre birdie e un bogey. Con un 66 (-4) Johnson, che era risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane, è ai piani alti della classifica e punta quantomeno a confermare la posizione nel week-end per ribadire la sua leadership mondiale.

Fonte tuttosport.com

