NAPOLI – Mio fratello si sta riprendendo, non è stato un intervento facile, dobbiamo aspettare fino a domani per il quadro clinico, ma il decorso è buono". Lo ha dichiarato Hugo Maradona, a Radio Punto Nuovo, parlando del fratello Diego Armando: "Clan Maradona? Vi ricordate l'84/85, si parlava di clan Maradona. C'è la sua famiglia attorno, i pettegolezzi non mi piacciono. Ha 60 anni, lasciatelo in pace, basta:

Fonte tuttosport.com

