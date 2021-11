“Ringrazio ma rifiuto”. Accantonata l’ipotesi Indycar per Nico Hulkenberg. Il tedesco, ora pilota di riserva F1 della Aston Martin, dopo aver sondato in prima linea una monoposto della serie americana, esclude la possibilità di intraprendere l’avventura a stelle e strisce: “È stato emozionante provare una Indycar due settimane fa e sono grato alla Arrow McLaren per questa opportunità. Tuttavia, per motivi personali, ho deciso di non andare avanti”.

PRIMA DEL TEST

All’alba del test, di scena in Alabama, al Barber Motorsports Park di Birmingham, il pilota, che nel suo pedigree ha una vittoria alla 24 ore di Le Mans nel 2015, aveva fatto trapelare tutto il suo entusiasmo: “Ringrazio il team per questa occasione; non vedo l’ora di fare questa esperienza, credo che sarà grandioso guidare una vettura di questa serie”. Un’affermazione che stride con l’epilogo della vicenda. Detto no all’Indycar , il tedesco, panchinaro in questa annata di gran premi, con un passato a becco asciutto di podi anche nelle sue precedenti esperienze in Williams, Force India, Sauber, Renault e Racing Point, ha fatto intendere però lo spiraglio di un orizzonte diverso: “Vi terrò informati sul mio futuro” sono infatti le battute finali del suo tweet.