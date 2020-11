ROMA – Sarà Lucky Red a distribuire in Italia “I AM ZLATAN“, il biopic su Zlatan Ibrahimovi?. Scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz, tratto dell’autobiografia “Io, Ibra” che David Lagercrantz ha scritto insieme allo stesso Ibrahimovi? tradotta in più di 30 lingue ed edita in Italia da Rizzoli, il film è diretto da Jens Sjogren.

Ad interpretare il futuro attaccante due attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il

periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti ( per il periodo dai 17 ai 23 anni). Ibrahimovi? è stato coinvolto nel progetto e ha fornito consulenza in ogni fase del processo di scrittura della sceneggiatura.

Zlatan Ibrahimovi? è il primo calciatore ad aver giocato con 7 squadre in Champions League, nonché il giocatore più espulso dalla stessa Champions League, campione ovunque abbia giocato, dall’Ajax al Psg, passando per Juventus, Inter, Barcellona e Milan, ha raggiunto la fama mondiale non solo grazie al formidabile talento sul campo di calcio, ma anche per l’inconfondibile carisma, l’esuberanza e la sicurezza che lo contraddistinguono. All’età di 39 anni è ancora un fuoriclasse ed è tornato a giocare in Italia, nel Milan, sua patria di elezione e paese in cui ha trascorso la maggior parte della sua carriera.

Le sue frasi a effetto sono diventate citazioni del mondo del calcio e non solo: “dovete sapere che io ho una filosofia. Me ne frego di quello che pensa la gente e non sono mai stato a mio agio fra i tipi perbenino. Perché ricordate: si può togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo”. “Ibrahimovic – dichiara Andrea Occhipinti – è molto più che un calciatore: è un leader puro, un’icona leggendaria, un modo di essere che appartiene soltanto a lui e che non è replicabile. Il racconto di questo mito contemporaneo che in Italia ha trovato la sua più alta consacrazione, non poteva che diventare una grande storia per il cinema”. Le riprese del film sono iniziate in Svezia lo scorso ottobre e si concluderanno ad Amsterdam, sede del primo grande club di Ibrahimovi?, l’Ajax. L’uscita al cinema è prevista per l’autunno 2021.

La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.

