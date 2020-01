In attesa di conoscere il calendario del 2020, facciamoci una scorpacciata di smash, contro-smash, ‘veroniche’, tweener e molto altro. Sono i migliori scambi del World Padel Tour 2019, tutti condensati in un video di una decina di minuti. All’opera tutti i big, gli spagnoli Juan Lebron e Francisco Paquito Navarro, cioè la coppia numero uno al mondo, gli argentini Carlos Daniel Sanyo Gutierrez e Maxi Sanchez, l’argentino Fernando Belasteguin e il brasiliano Pablo Lima (la grande coppia separatasi in primavera dopo aver vinto praticamente tutto nel biennio 2017-2018) oltre a due sicuri predestinati come l’iberico Alejandro Galan e l’albiceleste Agustin Tapia.

Lo smash e la ‘veronica’ – Juan Lebron si scatena in due spettacolari chiusure: una sublime volée alta di rovescio e una sontuosa schiacciata. La ‘veronica’ (nel video dal 42° secondo) chiude un punto infinito della finale di Alicante, dove Lebron, in coppia con Paquito Navarro, battono in rimonta Fernando Belasteguin e Pablo Lima in una delle ultime apparizioni insieme dello storico e pluri-vittorioso binomio sudamericano. Lo smash (nel video dal 3° minuto e 7° secondo) è, invece, l’ultimo punto della finale di Valladolid, vinta da Lebron, sempre in coppia con Navarro, su Alejandro Galan e Juan Mieres.

La contro-schiacciata – Nella semifinale della tappa brasiliana di San Paolo, Agustin Tapia (dal 5° minuto e 44° secondo) si rende protagonista prima di un recupero straordinario e subito dopo firma il punto (del 5-5 nel tie-break del primo set) grazie ad un devastante contro-smash che fa esplodere il caldissimo pubblico carioca. Tapia, in coppia con Belasteguin, vincono il tie-break, ma devono inchinarsi a Lebron e Navarro.

Il tweener – Sanyo Gutierrez sfodera un un vero e proprio capolavoro (dal 6° minuto e 39° secondo) nella finale della tappa messicana di Huixquilucan, vinta dall’argentino, in coppia con il connazionale Maxi Sanchez, su Lebron e Navarro. Nel padel il tweener è un colpo poco usato, perchè è di difficile realizzazione e quasi mai definitivo.

Belasteguin… contro Lima – Nella finale del Master di Barcellona, epilogo del World Padel Tour 2019 , Fernando Belasteguin e Pablo Lima si ritrovano dalle parte opposta della rete: l’argentino con Tapia e il brasiliano con Galan. Quest’ultimo mette il suo sigillo ad un grande scambio (dal 7° minuto e 42° secondo), dove a Tapia non è sufficiente un miracoloso recupero realizzato uscendo dalla ‘gabbia’. Al termine la coppia maestra dell’anno è Galan/Lima.

