Romelu Lukaku is back. E si è già immerso nella nuova stagione, da vero leader qual è. Il capopopolo è sbarcato a Milano ieri, intorno alle 20, postando un veloce «Hey Milano» sui social, di rientro dal lungo tour in giro per il mondo: dal Belgio alla Sardegna, da New York a Miami, con appendice finale nel paradiso delle Isole Turks e Caicos, in pieno Oceano Atlantico.