Tre appassionati di calcio di Inghilterra, Francia e Germania hanno ricevuto un premio speciale su misura che vedeva coinvolto un ex campione UEFA EURO come parte dell’iniziativa Fan of the Tournament di Tik Tok.

In qualità di partner ufficiale di UEFA EURO 2020, TikTok è stato IL luogo in cui i tifosi hanno potuto seguire i loro creatori di contenuti calcistici preferiti, condividere i migliori contenuti calcistici e creare momenti speciali, reazioni e celebrazioni inerenti a EURO nell’ultimo mese.

Con milioni di video postati durante la campagna #EURO2020, TikTok ha scelto di sorprendere e deliziare un fortunato trio di creatori che si sono messi in luce.

@paulo_le_, dalla Francia, è stato uno dei tre fortunati. L’ha scoperto grazie a una videochiamata a sorpresa dell’ex attaccante dei Bleus David Trezeguet – autore del golden gol nella finale di UEFA EURO 2000 – che gli ha poi fatto visita a casa per guardare insieme a lui una partita di EURO 2020. “Questo è impossibile”, ha scrollato le spalle Paul incredulo.

In Germania, @aylinyaren_ è stata scelta e si è goduta una chiacchierata con Lothar Matthäus, vincitore del Campionato Europeo UEFA del 1980. Come bonus aggiuntivo e come ringraziamento per i suoi incredibili contenuti durante tutto il torneo, TikTok ha trasformato il suo salotto in un'”arena calcistica” dove ha potuto guardare le partite di EURO 2020 con gli amici. “Non so cosa dire”, ha commentato Aylin. “Non mi aspettavo affatto questa sorpresa, ma sono molto felice”.

Nel frattempo, il vincitore del Regno Unito, @mosduckrell, è stato invitato a un tour di Wembley da Ashley Cole, l’ex terzino sinistro dell’Inghilterra che è stato nominato nella squadra ideale di EURO 2004.

TikTok è una delle app più scaricate al mondo. Disponibile in più di 150 paesi e in 75 lingue, la piattaforma si impegna a costruire una comunità divertente, positiva e accogliente, incoraggiando gli utenti a condividere la loro passione ed espressione creativa attraverso video di breve durata.

Inoltre, attraverso la sua partnership con la UEFA, TikTok mira a cementare la sua reputazione come la casa degli appassionati di calcio, per condividerne la passione e allargarla a un pubblico sempre nuovo.

fonte uefa.com