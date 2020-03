“Gara a porte chiuse richiede la massima concentrazione” FIRENZE (ITALPRESS) – “Affrontiamo una squadra che sa quel che deve fare quando e’ in campo, che ha ottimi giocatori e che ha qualita’, ci vorra’ sicuramente un’ottima prestazione”. Cosi’ il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, alla vigilia del match di domani in casa dell’Udinese (ore 18). L’allenatore viola chiede ai suoi, privi dello squalificato Dalbert e degli infortunati Ribery e Kouame, una prova di maturita’. “Quella di Udine e’ sicuramente una partita molto particolare perche’ veniamo da un periodo difficile e perche’ si giochera’ a porte chiuse – ha aggiunto Iachini -. Ho avuto questa esperienza anche da giocatore e sicuramente non e’ una partita come tutte le altre. Negli ultimi 15 giorni abbiamo battuto su questo tasto, cercando di preparare al meglio una gara che va giocata con grande attenzione e grande concentrazione. Senza tifosi sembra tutto meno che una partita di calcio perche’ il clima che si respira e’ molto particolare. Bisognera’ che i ragazzi vadano oltre queste cose e che affrontino la partita con grande attenzione e concentrazione per tutti i 95 minuti”. Nel frattempo Franck Ribery, reduce da una lesione ad una caviglia, operata a inizio dicembre 2019, ha ripreso a lavorare parzialmente con il resto dei suoi compagni. “Ci fa piacere sotto l’aspetto umano, oltre che tecnico, perche’ e’ stato fuori per tanto tempo e per un infortunio cosi’ grave. Ovviamente gli siamo vicini, siamo felici felici di averlo con noi in allenamento, ma ovvio che dovra’ seguire il suo percorso di reinserimento. Seguiremo le indicazioni dello staff medico per capire quando effettivamente il ragazzo potra’ riaggregarsi al 100% con la squadra”. Nonostante l’emergenza Coronavirus il calcio non si ferma. “Da parte nostra c’e’ grande vicinanza per tutte queste persone che stanno vivendo un momento di grande difficolta’ – ha spiegato Iachini -. Attenzione e sostegno a tutte le persone malate, ci auguriamo che l’espansione di questo virus si possa fermare. Noi dobbiamo tornare in campo per cercare di fare del nostro meglio e poter continuare il nostro percorso di lavoro”. (ITALPRESS). lc/ari/red 07-Mar-20 15:32