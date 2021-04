“Pranzo? No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato”: sono le parole di Zlatan Ibrahimovic intercettato, domenica scorsa, davanti al ristorante “Tano passami l’olio” in centro a Milano e trasmesse da Rete 4 ieri sera durante la puntata di “Zona Bianca”. Una presenza che ha scatenato le polemiche visto che la Lombardia era in zona rossa e i ristoranti dovevano essere aperti solo per l’asporto. Già due giorni fa erano circolate le foto su fanpage di lui a pranzo con i suoi commensali, vari bicchieri di vino a tavola e nessuna mascherina tra i presenti.

