L’equazione perfetta non è impressa sui libri di matematica, ma sugli almanacchi: dieci anni fa, quando Zlatan Ibrahimovic e il Milan si erano presentati al gran ballo della Champions per l’ultima volta insieme, Ibra concesse subito il bis. Un gol al debutto in campionato e un altro alla prima in Coppa dei campioni. La costante si chiama Lazio: fu la prima avversaria incrociata dallo svedese nella Serie A di quella stagione e lo sarà anche adesso che il 2021-22 del gigante sta per cominciare.

Scatto — Ibra ripartirà di nuovo dalla Lazio, attesa per domenica a San Siro, mentre mette già a fuoco Liverpool, prima fermata del viaggio di Champions. In mezzo, un paio di incognite e una domanda: che Zlatan restituirà al Milan una pausa forzata di quattro mesi, scandita da un intervento al ginocchio e dalle successive tappe di riavvicinamento al ritmo partita? La story pubblicata ieri da Ibra sul suo profilo Instagram suona un po’ da risposta: “A volte cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto”. Il personaggio è così: ieri ha utilizzato il confronto tra un ghepardo e i cani, mentre a volte ama parlare di sé come un dio. Al Milan sono sicuri che non serviranno atti di fede per rivederlo all’opera con l’efficacia di sempre, perché Ibra sta bene e ha fame di campo come e più di qualche mese fa. Pioli ha avuto modo di appurarlo in queste settimane a Milanello, dove il leader rossonero ha ripreso con la solita carica e la solita attenzione ai dettagli. La tenuta atletica, poi, ha confermato quanto già si sapeva sui muscoli del quasi quarantenne più temuto dalle difese della Serie A: a Ibra è bastato un mesetto per rimettersi in forma, tra allenamenti personalizzati e di gruppo, e chi lo osserva oggi assicura che non ci sono dubbi sul contributo che potrà offrire alla causa anche quest’anno. La sfida alla Lazio sarà il test perfetto per mettere alla prova ambizioni e condizione: niente approcci soft, Ibra scatterà subito contro una squadra di vertice, prima di calarsi nel clima Champions. Se i giorni scorsi hanno schiarito anche gli ultimi dubbi sulla forma del campione, i prossimi serviranno a valutare la soluzione migliore per il rientro: tra oggi e domani Pioli e Ibra decideranno se il ritorno in campo si concretizzerà dal primo minuto o se la scena madre si sposterà più in là di qualche fetta di partita. La certezza è che Zlatan giocherà, un tempo intero o magari un’ora.

Fascino Champions — Gestendosi, come del resto ha fatto nell’ultima stagione e come sa di dovere fare anche lungo il corso di questa quinta annata in rossonero. Perché ci sono occasioni per le quali Ibra vuole farsi trovare al top, e il ritorno in Champions – a quattro anni dalla sua ultima presenza nel torneo, a sette anni dall’ultima del Milan – è senz’altro una di queste. A scanso di equivoci, Ibra non ha scelto e non sceglierebbe mai tra un torneo e l’altro, non è il tipo, ma è innegabile che l’appuntamento di Liverpool eserciti su di lui un fascino particolare: arrivarci nella miglior condizione possibile è un obiettivo che lo svedese ha fissato un minuto dopo aver conosciuto l’esito del sorteggio dei gironi. Vista così, agli occhi di Ibra iniziare dalla panchina domenica per poi entrare a gara in corso – quando peraltro gli avversari sono più stanchi e le differenze di forma fisica si assottigliano – non sarebbe una ipotesi da “accettare”, quanto piuttosto una strada più logica per ritrovare il passo giusto senza forzare. Quello che conta adesso è che il Milan abbia ritrovato il suo campione al momento giusto, come ha sottolineato Franco Baresi, leggenda e vicepresidente del club: “Ibrahimovic è straordinario per la sua longevità, diventa sempre più determinante nonostante l’età. Conta avere tutti a disposizione perché arrivano impegni ravvicinati, ci saranno partite importanti. Sappiamo cosa può dare Ibra in campo e fuori, la sua presenza è importante”. Domenica, per marchiare l’esordio stagionale alla sua maniera, e mercoledì, magari per concedere il bis e inseguire il gol numero 50 in Champions League.

