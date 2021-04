Lo scatto è iconico. Significativo. Evocativo. Leggendario, dal momento che vede di fronte due leggende. Vedremo se sarà anche vincente. Ma di certo in questa stretta di mano tra Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini, profonda e seria come richiedono le circostanze, c’è un patto non scritto e non detto (tanto per certe cose basta guardarsi negli occhi): caricarsi tutti sulle spalle e portare il Milan in cordata nell’Europa più bella.

