L’ha vinta a modo suo. E i modi suoi non sono quasi mai modi normali. L’ha vinta di potenza, con personalità e prendendo forza dalle centomila sfide nella sfida di cui Ibrahimovic si alimenta lungo le partite. D’altra parte il clima era già bello piccante prima del match, quando Zlatan aveva detto a Dazn: “Ci sono 50.000 persone e mi sento vivo, speriamo che mi fischino perché così mi sento più vivo”. L’Olimpico ovviamente non si è fatto pregare perché i fischi sono perenni compagni di viaggio per i personaggi come Z. Se lo scopo è innervosirlo, però, occorre cambiare strategia perché lo svedese a 40 anni ormai sa anche come gestire queste situazioni. O almeno, ce la fa quasi sempre. Stavolta dopo il gol si è rivolto ad ampi gesti verso le tribune. Come a dire: fischiatemi pure, proseguite a farlo, intanto ho fatto gol. L’Olimpico, diciamo così, non l’ha presa benissimo. E nemmeno Maresca. Dopo il giallo mostrato dall’arbitro, il pubblico romanista ci è andato giù pesante ed è saltato fuori anche il tristissimo coro su Ibra “zingaro”, con cui Zlatan ha suo malgrado imparato a convivere da tempo in alcuni stadi italiani.