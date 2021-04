Anche oggi lavoro a parte per i due giocatori afflitti da problemi al polpaccio. Su Zlatan medici e allenatore non vogliono correre rischi. Okay Bennacer

L’autografo sul rinnovo di contratto per Ibrahimovic rischia di essere l’unica buona notizia – non è poco, ci mancherebbe – di questi giorni. Da Milanello infatti non arrivano segnali troppo confortanti sulle sue condizioni fisiche in vista della sfida per l’Europa di lunedì sera all’Olimpico contro la Lazio. Anche oggi, come previsto, Zlatan ha lavorato a parte. E fin qui nulla di strano: il risentimento al polpaccio sinistro non gli permette ancora di allenarsi in gruppo. Ma, allo stesso tempo, non si registrano miglioramenti significativi. Advertisements

Sempre la gamba sinistra — I giorni passano, la partita si avvicina e, senza passi avanti Ibra rischia seriamente di restare un passo indietro: nuovamente in tribuna. Ora come ora le probabilità di non vederlo in distinta all’Olimpico superano quelle di ritrovarselo nella lista dei convocati che Pioli tirerà giù domenica prima di partire per Roma. D’altra parte la delicatezza della situazione è evidente: il polpaccio è un muscolo delicatissimo, e lo è ancora di più per un atleta di 195 centimetri per 95 chili. E poi nel suo caso c’è l’aggravante: la gamba sinistra lungo la stagione ha già pagato pegno più volte. Prima una lesione al bicipite femorale, seguita da una soffusione emorragica proprio al polpaccio e poi da una lesione all’adduttore. Ora, il nuovo guaio al polpaccio.

Cautela — Alla luce di tutto questo, comprensibile la cautela massima da parte dei medici e dello stesso Pioli, perché se ne venisse fuori un guaio più serio significherebbe stagione finita. Un danno che il Milan davvero non può permettersi. Notizie poco confortanti anche per Hernandez. Per lui problemi al polpaccio destro, a quanto pare più seri rispetto a Ibra e quindi il suo forfait per la Lazio è quasi certo. Ce la farà, invece, Bennacer.

23 aprile – 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram