Giorni importanti per Zlatan: se i test daranno esito incoraggiante, tornerà ad allenarsi sul campo a inizio agosto, inserendo gradualmente gli esercizi col pallone

Di corsa verso la decima Serie A di una lunga e strepitosa carriera. O meglio, proprio di corsa no, non ancora: Zlatan Ibrahimovic non può permettersi di affrettare in tempi, se vuole dare al Milan un contributo significativo anche alla soglia dei quarant’anni. Non avrebbe davvero senso, perché gli infortuni alle ginocchia sono sempre delicati e perché un nuovo k.o. rischierebbe di chiudere definitivamente la sua avventura da calciatore.

Il programma — Correre è un verbo chiave per Ibra: dopo l’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro e il normale mese di fisioterapia, lo step successivo è rimettersi alla prova con un po’ di “running” sul campo. Tornare a calpestare l’erba e vedere come l’arto risponde alle sollecitazioni. Le quattro settimane dall’operazione sono trascorse: nei prossimi giorni Zlatan si sottoporrà ai test di controllo. E se tutto procederà bene, dai primi di agosto tornerà a correre in campo, aggiungendo via via gli esercizi col pallone. Istruzioni per l’uso: questo è il programma, sì, ma le valutazioni si fanno di giorno in giorno, quindi qualche modifica è sempre possibile e non deve allarmare.

Un Giroud in più — L’obiettivo non è cambiato: essere a disposizione di Stefano Pioli al via del campionato, ovvero nel weekend del 21-22 agosto per la sfida con la Sampdoria. Se giocasse a Genova, Ibra tornerebbe dunque in campo dopo tre mesi e mezzo: l’infortunio subìto nella gara con la Juve risale al 9 maggio, il tentativo di recupero senza operazione non ha dato l’esito sperato e dunque c’è stato bisogno del blitz a Roma dal dottor Musahl per risolvere la situazione. C’è un mese di tempo per rispettare in pieno la tabella, ma il primo comandamento è “calma, niente fretta”: glielo potrà ripetere in francese anche Olivier Giroud, uno che il centravanti nel 4-2-3-1 lo sa fare bene.

19 luglio 2021 (modifica il 19 luglio 2021 | 12:50) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it