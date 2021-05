I rossoneri stanno conquistando la Champions nonostante l’ennesima assenza di Zlatan. Lungo la stagione 37 gol con lui in campo e 59 senza

Il concetto si è ripetuto più volte lungo la stagione e a questo punto è assodato e certificato: il Milan è in grado – se non sempre, quanto meno per alcune partite – di fare a meno di Ibrahimovic. Non è una constatazione da poco: lungo la sua seconda avventura rossonera, quando Zlatan iniziò a mancare i primi appuntamenti, a Milanello era più o meno il panico. Perché veniva meno il leader. Il guru. Il capobranco. E il Diavolo senza Z pareva come un diavolo senza forcone: incompleto. Poi, piano piano, il mondo rossonero ha iniziato a capire che in qualche modo la squadra riusciva a rimodellarsi efficacemente senza di lui. Non sempre, certo. Ma un numero di volte sufficienti a dare conforto agli “orfani inconsolabili” dello svedese. Advertisements

Esperienza — Quello che vogliamo dire, in fondo, è semplice: Ibrahimovic, in questo anno e mezzo di ritorno a Milano, ha completato il lavoro più complicato e delicato a cui era chiamato: prendere per mano un gruppo giovane e impaurito, insegnargli la cultura del lavoro e trasmettergli il coraggio di credere in se stesso con la forza della propria esperienza. Ibra ha svezzato questo Milan che ora è pronto per tornare in Champions League. La missione è andata in porto e lo ha fatto nelle tempistiche più rapide possibili. Probabilmente persino più celeri di quanto auspicasse Elliott. È sotto questa luce che trovano un senso gli svariati milioni – troppi, per una fetta nemmeno così esigua di tifosi – che la proprietà ha deciso di elargirgli.

Conferme — Il fatto che adesso il Milan abbia imparato a camminare sulle proprie gambe anche senza il suo vate, dunque, è un’ottima notizia. Lo hanno confermato per esempio le ultime due vittorie con Juve e Toro: dei dieci gol messi a segno dal Diavolo, nove sono arrivati quando Z non era in campo. Un festival della rete andato in scena senza il capocannoniere della squadra. Fa un certo effetto. Ma d’altra parte è sufficiente andare a riguardarsi il film della stagione per avere conferma. Zlatan ha saltato 18 partite stagionali per guai muscolari/articolari, 4 per covid, una per scelta tecnica (90’ in panchina) e una per squalifica. Fanno 24 gare out (su 51). Attenzione allora al dato dei gol segnati. Se a queste 24 partite andiamo ad aggiungere gli spezzoni di gara in cui Z non era in campo – sostituito o non ancora subentrato – scopriamo che in sua assenza il Milan ha messo a segno 59 gol. Ebbene, con lui in campo la quota realizzativa (compresi ovviamente i suoi centri) si ferma a 37.

Tante soluzioni — Le partite con Juve e Toro, al di là dei numeri, hanno evidenziato anche come il gioco rossonero muti parecchio in base alla presenza o meno dello svedese. Che, per natura e caratteristiche, è abituato a catalizzare dalla trequarti in su la maggior parte dei palloni prodotti dalla costruzione dei compagni. Il gioco scorre spesso dai suoi piedi, insomma. Quando non c’è, invece, si notano una manovra più corale e un giro palla più rapido. Scambi di posizioni più veloci. E un gamma maggiore di soluzioni offensive. Con questo non stiamo affermando che senza Ibra sia un Milan migliore. Ma semplicemente che è diverso. Efficace in altri modi. Nessuno per esempio ha la sua abilità nel far salire la squadra proteggendo il pallone e nemmeno di governare i lanci lunghi dalla difesa, quando non c’è alternativa e si è costretti a saltare la mediana. Il Milan, però, sta dando le spallate finali nella corsa alla Champions senza il suo dio del pallone. Come un figlio che esce di casa e va a vivere per conto proprio. Con la benedizione dei genitori.

Fonte Gazzetta.it

