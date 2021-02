La Juventus ha conquistato la finale di Coppa Italia grazie alla vittoria sull’Inter nella gara d’andata della semifinale. Tutti i giocatori bianconeri hanno festeggiato sui social, postando la foto di squadra. Tra i tanti like, c’è n’è uno che sta facendo discutere sui social: quello di Mauro Icardi. L’attaccante del Psg e la sua ex squadra non si sono lasciati in rapporti idilliaci e questi mi piace lasciati sotto

Advertisements

ai post dei calciatori della Juve, in particolare ahanno proprio un sapore di “vendetta”.