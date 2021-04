Ancor prima del via, i club cominciano a non essere più così sicuri di far parte della Superlega. Anche il Barcellona pone dubbi: “Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro”, dice Joan Laporta, presidente del Barcellona che in pratica annuncia la partecipazione alla Superlega solo se ci sarà la maggioranza dei soci a volerlo.

Advertisements