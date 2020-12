BARI – Nicola Citro non potrà giocare per il suo Bari almeno fino a gennaio. L’attaccante biancorosso ha svolto dei test strumentali dopo essersi fatto male, e questo è quanto emerge dal sito dei galletti: “SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Nicola Citro, per valutare l’entità dell’infortunio che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida Paganese-Bari, hanno evidenziato una lesione Advertisements bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore, che ha già iniziato il programma personalizzato di recupero, verrà sottoposto a controlli periodici per valutare al meglio le tempistiche di rientro” .