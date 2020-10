MOSCA (Russia) – Soffre, ma vince il Bayern Monaco nella seconda giornata del gurppo A di Champions League, superando per 2-1 in trasferta la Lokomotiv Mosca e conosolidando il primo psoto in classifica. Dopo 8′ i bavaresi sfiorano subito il vantaggio con Lewandowski e lo trovano al 13′ sull’asse francese Tolisso-Pavard che illumina per Goretzka bravo battere di testa sul primo palo Gulherme. Passano 10′ e un’azione fotocopia libera questa volta Coman in area di rigore, ma il destro dell’ex Juve termina sul palo. I padroni di casa tentano una timida reazione, ma Neuer non rischia praticamente mai

difendendo anche fuori dai pali e tenendo sempre alta la retroguardia dei campioni d’Europa. Nella ripresa entra in campo Gnabry che al 55′ costruisce una grande palla gol per Kimmich poco cinico a due passi dalla linea di porta e così si salvano gli uomini di Nikolic. Al 69′ Coman si divora il raddoppio e sul ribaltamento di fronte la Lokomotiv pareggia: Ze Luis perche da due passi batte Neuer. Dopo il pareggio Ze Luis sfiora anche il gol del sorpasso, ma dopo il brivido la formazione di Flick riesce a rimettere la testa avanti al 79′:gira al volo dal limite e dell’area e infila la sfera all’angolo basso di sinistra. In forcing finale dei russi non trova fortuna e la gara termina con il successo degli ospiti.

Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco, tabellino e statistiche

