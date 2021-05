E’ qui la festa Inter. Dopo quella di piazza, domenica col pareggio dell’Atalanta che sanciva lo scudetto, oggi è stata la volta della squadra. Prima della ripresa degli allenamenti visti i tre giorni concessi da Conte dopo la vittoria di Crotone, ad Appiano è salita la dirigenza al gran completo. Con il presidente Zhang c’erano i due ad Antonello e Marotta, il vicepresidente Zanetti, il ds Ausilio, Baccin, Oriali, lo staff medico. In campo, prima della seduta mattutina (previsto un doppio), i giocatori si sono schierati con tanto di maglia celebrativa I M Scudetto ad ascoltare insieme allo staff tecnico il discorso di Steven.

Pagina di storia

—

“Voglio congratularmi con ciascuno di voi – ha detto Zhang jr. -, avete scritto un’incredibile pagina di storia dell’Inter in una stagione particolarmente complicata a causa della pandemia. Ci terremo dentro per sempre questi momenti. Grazie!”. Steven poi ha stappato bottiglie di champagne insieme ai giocatori e ad uno scatenato Conte, prima portato in trionfo e poi immortalato mentre salta e canta “Campeones”. Al termine del brindisi, Steven è rientrato a Milano mentre la squadra si è allenata. O almeno ci ha provato…