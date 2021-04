E se Ibra giocasse il prossimo Mondiale? “Se regge fisicamente ed è motivato… perché no”. Queste le parole di Jan Andersson, c.t. della Svezia dal 2016, in vista di un possibile impiego di Zlatan in Qatar nel 2022, un anno dopo l’imminente Europeo. Un’apertura in piena regola. Intervistato da Fotbollskanalen, l’allenatore svedese ha parlato così del rendimento di Ibrahimovic, tornato in nazionale a marzo dopo un’assenza di quasi 5 anni e fresco di rinnovo con il Milan. “È un giocatore unico – ha dichiarato il c.t. -. Quando si allena ha la voglia di un ragazzino ed è ancora in grado di giocare come sempre”. Ibra sarà in campo a più di 40 anni, come altri grandi prima di lui (Costacurta, Buffon, Giggs, Totti…). Una risorsa per il Milan e anche per la Svezia.

Advertisements