CAGLIARI – Pomeriggio di sudore per il Cagliari, che ha messo nel mirino la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus di sabato sera. Agli ordini di Eusebio Di Francesco e del suo staff, la squadra è scesa in campo per iniziare la seduta con un’attivazione tecnica, a seguire partitella a tema. A concludere la sessione una partita a campo ridotto.

Advertisements