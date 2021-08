SUCCESSORE – E nelle dichiarazioni di qualche tempo fa del russo riportate da AS, spunta il timore più grande di CR7. Che neanche a dirlo, riguarda suo figlio Cristiano Junior. “Parliamo quasi tutti i giorni. Quando ci siamo conosciuti, abbiamo fatto una chiacchierata riguardo alle nostre motivazioni, da dove le tiriamo fuori. E mi ha detto che vorrebbe che suo figlio fosse il suo successore”. Ma c’è un problema: riuscirà l’erede ad avere la stessa feroce determinazione di suo padre? Un percorso di infanzia così diverso tra i due non farà sì che Cristianinho non abbia quella voglia di emergere? “Quando era un ragazzino, Cristiano sognava di avere un paio di scarpini. Suo figlio, invece, ha tutto quello che si può desiderare”. Ed ecco che spunta la paura per il cinque volte Pallone d’Oro.