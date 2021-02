TORINO – Non fosse per Joao Pedro, Verona-Juventus di sabato sera proporrebbe un curioso testa-coda. Offre invece un “quasi testa”-coda comunque interessante, tra due strade opposte per arrivare al gol: esaltare e sfruttare le qualità di un finalizzatore principe, o spremere più reti possibile da chiunque abbia un po’ di dimestichezza con la porta avversaria.

Pirlo ha a disposizione il re dei finalizzatori Superfluo dire qual è la strada della Juventus e quale del Verona. Più che un finalizzatore principe, Andrea Pirlo ha a disposizione il re dei finalizzatori ed è ovvio che la squadra bianconera cerchi di mettere Cristiano Ronaldo in condizione di esprimersi al meglio. Ivan Juric ha due soli attaccanti capaci, due volte ciascuno, di arrivare in doppia cifra in Serie A, Kevin Lasagna e Nikola Kalinic, ma il primo è arrivato a gennaio e il secondo è stato condizionato da problemi fisici. Così il Verona prova a battere tutte le vie per andare a segno.

In A solo Joao Pedro con una percentuale più alta dei gol della propria squadra Il risultato è che Ronaldo ha segnato il 40,9% dei gol della Juventus. In Serie A solo Joao Pedro (ecco cosa c’entra) nel Cagliari con il 45,8% ha realizzato una percentuale più alta dei gol della propria squadra. Percentuale che nel caso di CR7 è probabilmente gonfiata dai problemi fisici che tormentano Paulo Dybala dall’inizio della stagione e Alvaro Morata da diverse settimane (a pagina 15 le ultime novità): con un contributo realizzativo più consistente della Joya e dello spagnolo il rapporto con il totale dei gol della squadra sarebbe stato meno sbilanciato. D’altra parte proprio il totale dei gol realizzati è uno dei problemi della Juventus: miglior difesa della Serie A con 0,86 reti subite a partita (non usiamo il dato assoluto perché sarebbe viziato dalla partita in meno di Juve e Napoli), ma anche quinto attacco con una media di 2 segnate. Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram