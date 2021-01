CHIEVO-CITTADELLA 2-1: NUMERI E STATISTICHE

Advertisements

Clivensi in vantaggio con De Luca

L’avvio del match è equilibrato, senza che una delle due formazioni s’imponga sull’altra: l’arbitro Abbattista

Advertisements

Aglietti pesca la carta vincente

lascia correre un contatto disu(che cade in area); pochi minuti dopo, il difensore del Cittadella impegna con un’inzuccata. Il Chievo spinge soprattutto con, intercettato dalla retroguardia granata. I clivensi, tuttavia, vanno in vantaggio appena dopo la mezz’ora:appoggia a, che dalla sinistra crossa senza pensarci due volte per, abile a staccare e mandare in rete. Per il Cittadella piove sul bagnato, in quantoperdeuscito malconcio da uno scontro con Renzetti e sostituto da. La frazione di gioco si chiude col brivido pere soci:non trova lo specchio dopo aver raccolto di testa un traversone di

Il Chievo inizia la ripresa pimpante: Margiotta innesca Canotto, che serve De Luca, murato da Maniero. Il Cittadella alza i giri del motore, mettendo in fila due chance da rete di pericolosità crescente: D’Urso scaglia un mancino a un soffio dal palo, poi Cissé si vede parare la sua incornata da Semper in due tempi. I gialloblù non stanno a guardare: Garritano prende la mira e fa tremare l’incrocio dei pali. Aglietti spariglia le carte, mandando nella mischia Fabbro e Bertagnoli, e i cambi lo premiano: proprio il subentrato Bertagnoli (pescato in modo superbo da Margiotta) semina i difensori avversari e buca Maniero. Venturato reagisce al raddoppio dei padroni di casa giocandosi il tutto per tutto: Pavan, Gargiulo e Tavernelli entrano tutti insieme per dare fiato alla squadra nel forcing finale, e anche in questo caso un gol arriva dalla panchina. Pavan sfrutta il pessimo posizionamento in area di Leverbe e Semper per accorciare le distanze. I cinque minuti di recupero passano frementi, senza altre reti: il Chievo mantiene così la sua imbattibilità, che dura da dieci partite.