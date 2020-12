REGGIO CALABRIA – L’arrivo di Marco Baroni , chiamato al posto di Domenico Toscano , non cambia il pessimo andazzo della Reggina, kol Cittadella in casa. Calabresi al terzultimo posto, veneti al quarto.

REGGINA-CITTADELLA 1-3: NUMERI E STATISTICHE

Tsadjout risponde a Liotti

La Reggina va a un passo dal vantaggio dopo due minuti, quando Liotti di testa manda poco fuori un cross di Di Chiara. E’ sempre Liotti a portare in vantaggio

Proia ringrazia l’errore di Plizzari. Branca la chiude

gli amaranto al 21′:serve, che dal fondo crossa per l’attaccante che lascia sul postoe inzucca in rete. Il Cittadella, ancora incapace di creare azioni da gol, risponde con una bordata didal limite dell’area che finisce fuori. Al terzo corner conquistato, i veneti ottengono un calcio di rigore per tocco di mano di Lafferty in area: dell’esecuzione se ne incarica, che non sbaglia, trafiggendo(prodotto del vivaio delcome lui). Il primo tempo si chiude con l’infortunio di, che costringe Venturato a giocarsi la carta Iori.

Dopo 8 minuti senza sussulti, il Cittadella ribalta la partita: Camigliano cerca Proia con un lungo lancio da metà campo, Plizzari esce per anticiparlo ma manca il pallone e il numero 8 del Cittadella ne approfitta per depositare il pallone in rete. Per la Reggina le cose volgono al peggio quando Liotti entra malissimo sulla gamba di Iori e si becca un rosso diretto, lasciando i suoi uomini in inferiorità numerica. Baroni prova a dare la scossa ai suoi, mandando in campo Folorunsho e Mastour. Il Cittadella chiude la partita al 70′ con Branca: la mezzala granata ringrazia Stavropulos (che spazza il pallone addosso a Folorunsho) e buca Plizzari. Il finale di gara è amministrato senza fretta dagli ospiti, mentre ai padroni di casa non resta che mangiarsi le mani, anche alla luce di un errore macroscopico di Vasic, che spara alto a porta vuota.